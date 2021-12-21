Нужно установить источник неприятного запаха в Ново-Баварском районе – Максим Бондарев

Вокруг Коксового завода сложился негативный миф, который необходимо развенчать – об этом в эфире передачи «Насправді» заявил директор предприятия Максим Бондарев. По его словам, в пятикилометровой зоне вокруг Новомета сосредоточено достаточно около полутора десятков промышленных предприятий, которые так же могут быть источником неприятного запаха.

«Вокруг нас есть порядка 15 промышленных предприятий в радиусе 5 километров. Это тот фактор, который, как мы считаем, тоже может влиять и создавать какие-то негативные запахи помимо нас. Но об этом никто не говорит, в этом никто не разбирается. Невозможно, чтобы только от нас происходили какие-то негативные влияния, негативные выбросы. Потому что практически весь 2020 год у нас были определенные сложности с поднятием предприятия. Мы пришли, оно было в состоянии стагнации, были огромные задолженности по зарплатам перед коллективом, перебои с поставками сырья. Мы фактически не работали, мы были в режиме горячей консервации. То есть мы не производили кокс. Мы тратили деньги и природный газ на обогрев коксовых батарей, чтобы они не разрушились, но мы не работали. При этом мы видели, что в тот же период каких-то отсутствия жалоб не было. То есть мы не работаем, а люди жалуются, значит, есть еще какие-то другие факторы или другие источники, которые этот запах создают», — рассказал Максим Бондарев.

По его словам, предприятие постоянно проводит исследование и отслеживает собственное влияние на окружающую среду, чтобы быть уверенным в том, что все показатели выбросов остаются в пределах нормы.

«Мы проводим мониторинг, исследования, смотрим на ситуацию и пытаемся разобраться. Потому что тот стереотип, тот миф, который сложился вокруг коксового завода, очень сложно конструктивно поломать и переубедить людей, что это не коксовый завод так влияет. Потому что мы часто слышим, что районы, которые в принципе рядом с нами не находятся, Алексеевка, Солоницевка жалуются на плохой запах и винят коксовый завод. Этого категорически быть не может.

Мы проводим общение с людьми, которые живут вокруг. Экоактивисты ставили приборы вокруг завода, договаривались с людьми, которые рядом живут, снимали показания и опять таки получали данные, которые доказывали, что вредных выбросов, превышающих нормативы, нет», — подчеркнул Максим Бондарев.

Ранее директор Новомет заявлял, что предприятие готово передать в пользование активистам прибор для измерения качества состава воздуха с единственным условием – исследовать не только коксовый завод, но все предприятия вокруг, чтобы изучить проблему и выявить источник неприятного запаха. Однако, пока что никто из активистов не выразил желания заниматься этим вопросом.

Тем временем на Коксовом заводе продолжается системная модернизация технологических процессов и оборудования. На сегодняшний день удалось снизить выбросы оксидов серы в 15 раз, а пыли, благодаря модернизации аспирационной установки в коксосортировочном отделении коксового цеха, свести практически к нулю.