Ображав та виганяв з дому власну матір: харків’янину повідомили про підозру

46-річний чоловік ображав свою матір, погрожував фізичною розправою та виганяв з дому.

З відповідними заявами до Харківського РУП № 1 неодноразово зверталася 67-річна жінка, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

За викликами виїжджали поліцейські сектору протидії домашньому насильству.

Раніше судимий за домашнє насильство кривдник поводився неадекватно щодо матері, ображав її, принижував та виганяв з дому.

Працівники поліції склали щодо порушника 4 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські винесли йому 4 приписи із забороною контактувати з жінкою, на вхід та перебування за місцем її мешкання.

Проте чоловік продовжив вчиняти домашнє насильство

Слідчим Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

12 січня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 2 років.

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