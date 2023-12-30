Одна з поранених – у важкому стані: Синєгубов про постраждалих внаслідок ракетної атаки на Харків

Близько 19:00 окупанти завдали щонайменше 6 ракетних ударів по місту. Зокрема, у центрі влучили у будівлю готелю та житловий будинок.

За попередніми даними, загиблих немає, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 21:50 відомо про 19 постраждалих людей, з них 10 – госпіталізовано. Серед них двоє дітей 14 та 16 років. Також поранень зазнав іноземний громадянин. Переважно всі потерпілі у середньому та легкому стані, одна жінка – у важкому.

«Фіксуємо пошкодження лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів, громадських місць та транспорту. Один із російських ударів пошкодив будівлю дитячого садка», – розповів Синєгубов.

Крім центральної частини міста зафіксували три влучання ворожих боєприпасів в Індустріальному районі Харкова. За попередніми даними, постраждалих немає.

На місцях працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

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