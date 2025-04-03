Окупанти активізували обстріли Харкова: як змінилася тактика ворога

Російські війська останнім часом активізували обстріли Харкова. Місто атакують групи ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка в ефірі телемарафону.

«Росіяни активізували обстріли міста Харків. Змінилася тактика і тенденція обстрілів. Зараз обстріли здійснюються групою БпЛА. Це вже п’ятий обстріл за цей тиждень, масований – від 10 до 15 БпЛА використовують кожного разу для завдання ударів», – сказав він.

За словами Чубенка, ситуація у Харківській області гірша. Понад рік кожного дня росіяни обстрілюють населені пункти Харківської області. Найбільше під ударами знаходяться Куп’янськ і громада.

«Останні кілька місяців значно збільшилася кількість обстрілів населеного пункту Золочів і авіабомбами, і «Геранями». На жаль, маємо велику кількість травмованих з Куп’янська», – додав речник Харківської обласної прокуратури.

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