Російські БпЛА атакували Харків: горить житловий будинок, серед постраждалих – діти

Увечері 3 квітня окупанти втретє за тиждень атакували Харків «шахедами». По місту було завдано кілька ударів, на місці одного з влучань спалахнув будинок, є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами очільника міста, у Новобаварському районі зафіксовано кілька ударів, внаслідок одного з яких сталася пожежа в будинку.

«На місці одного з влучань ворожого БпЛА пожежа. Атака з повітря на Харків триває, будьте обережні – написав Терехов.

Внаслідок атаки сталася пожежа у двоповерховому будинку, є постраждалі.

Ще один удар прийшовся по багатоквартирному житловому будинку у Новобаварському районі. За попередньою інформацією, є постраждалі, зокрема діти.

Оновлено о 23:01. Внаслідок обстрілу Харкова постраждали щонайменше 12 людей.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”