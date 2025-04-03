Російські БпЛА атакували Харків: горить житловий будинок, серед постраждалих – діти

Увечері 3 квітня окупанти втретє за тиждень атакували Харків «шахедами». По місту було завдано кілька ударів, на місці одного з влучань спалахнув будинок, є постраждалі.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За словами очільника міста, у Новобаварському районі зафіксовано кілька ударів, внаслідок одного з яких сталася пожежа в будинку.
«На місці одного з влучань ворожого БпЛА пожежа. Атака з повітря на Харків триває, будьте обережні – написав Терехов.
Внаслідок атаки сталася пожежа у двоповерховому будинку, є постраждалі.
Ще один удар прийшовся по багатоквартирному житловому будинку у Новобаварському районі. За попередньою інформацією, є постраждалі, зокрема діти.
Оновлено о 23:01. Внаслідок обстрілу Харкова постраждали щонайменше 12 людей.
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