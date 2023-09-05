Окупанти скинули авіабомбу на дитячий садок на Харківщині

Ввечері 4 вересня близько 21:30 окупанти завдали два удари по селу Чернещина Ізюмського району керованими авіабомбами. Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку.

Постраждалих немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

У селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.

Через обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп’янського району сталася лісова пожежа у Сеньківському лісництві.

Близько 12:00 біля села Одноробівка Богодухівського району під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 6,7 га території та знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.

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