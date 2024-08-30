Окупанти влучили по центральній частині Харкова, – Терехов

30 серпня окупанти завдали кількох ударів по Харкову. Одне з влучань зафіксоване в центральній частині міста, по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

За даними Терехова, загроза ударів КАБами зберігається.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, є влучання по цивільній інфраструктурі у Харкові та Чугуєві. За попередньою інформацією, на цю хвилину – без постраждалих.

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