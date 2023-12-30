Окупанти влучили у житловий будинок в центрі Харкова, є травмовані (оновлено)

Внаслідок обстрілу Харкова ввечері 30 грудня щонайменше вісім людей зазнали поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, зафіксоване влучання у житловий будинок в центрі міста. «Серйозні руйнування, пожежа. Є ще руйнування цивільної інфраструктури», – написав він.

Оновлено о 20:00. За даними Харківської ОВА, вже відомо про вісьмох травмованих, усі госпіталізовані. Стан чотирьох постраждалих – середній, ще четверо – у легкому стані.

«Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Виключно цивільна інфраструктура», – повідомили в ОВА.

Оновлено о 20:13. За даними ГУНП Харківської області, росіяни завдали щонайменше шість ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. Зафіксовані пошкодження лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів, інших громадських місць та транспорту.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, експерти, вибухотехніки, медики та рятувальники. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Оновлено о 20:23. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередніми даними, загиблих немає. Маємо на цей час 14 постраждалих. За попередньою інформацією, 5 вже у лікарні.

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