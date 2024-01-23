Окупанти влучили у житловий будинок у Харкові: зруйновано під’їзд, під завалами шукають людей

23 січня близько 7:15 окупанти завдали повторного ракетного удару по Харкову. У результаті в одному з районів частково зникло електо- та водопостачання.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей», написав Терехов.

Також в одній з найбільш постраждалих частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”