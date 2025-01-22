Останній день без опадів прогнозують синоптики: погода у Харкові 22 січня

Сьогодні, 22 січня, у Харкові та області ані дощів, ані снігу не очікується. Вночі невеличкий мінус, вдень близько нуля. А вже в четверга, за прогнозами синоптиків, слід готуватися до мокрого снігу та ожеледиці.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Харкові 22 січня

У середу, 22 січня, у Харкові прогнозують мінливу хмарність.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі -2…-4 °C, вдень 0 °C.

Погода на Харківщині 22 січня

У Харківській області сьогодні також буде сухо, мінлива хмарність.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі -1…-6 °C, вдень -3…+2 °C.

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