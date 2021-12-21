Отключения воды в Харькове: график на 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Немышлянском районе по адресу: ул. Олимпийская, 9 до 20:00 21.12.21 г.

А также по следующим адресам:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 166 (п. №1, стояк) до 20:00 21.12.21 г.

Киевский район:

ул. Леся Сердюка, 56 (п. №2, стояк) до 20:00 21.12.21 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко, 54 (п. №1, спаренный стояк), ул. Гарибальди, 4 (стояк) до 17:00 21.12.21 г.; ул. Познанская, 7 (стояк) до 20:00 21.12.21 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №4, спаренный стояк), ул. Катаева, 11 (п. №3, стояк) до 20:00 21.12.21 г.

Слободской район:

ул. Аскольдовская, 6В (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.12.21 г.

Холодногорский район:

пер. Пластичный, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 21.12.21 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №7, стояк), пр. Победы, 64 (п. №2, стояк) до 20:00 21.12.21 г.