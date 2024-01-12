Парк спецтехніки харківських енергетиків поповнився десятьма новими автовишками

В рамках надання технічної допомоги AT «Харківобленерго» отримало від Фонду енергетичної підтримки України спецтехніку: десять автопідйомників на 18, 23 і 34 метри, побудовані на базі шасі Iveco.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

П’ять одиниць техніки надійшли до нового року, ще п’ять – цього тижня. Протягом найближчих місяців товариство гарантовано отримає ще 13 автопідйомників в рамках підписаної угоди.

«Такі поставки дуже важливі для нас. Вони дають можливість замінити знищену, пошкоджену або втрачену внаслідок бойових дій спецтехніку підприємства. Ми вдячні Фонду та усім міжнародним партнерам, які роблять до нього внески, за підтримку «Харківобленерго» та відповідно зміцнення енергетичної стійкості регіону», – зазначили у товаристві.

Автопідйомники будуть працювати у структурних підрозділах АТ «Харківобленерго»: Харківському та Лозівському високовольтних районах електричних мереж (РЕМ), міських електромережах, у РЕМах області та міста Харкова.

Довідка. Фонд енергетичної підтримки України було створено Секретаріатом Енергетичного співтовариства за співголовування Єврокомісії. Внески у фонд надходять від урядів, міжнародних організацій та корпоративних донорів. Мета фонду – надання фінансової допомоги для відновлення критично важливої енергетичної інфраструктури України, пошкодженої через російські атаки, та забезпечення функціонування енергетичного сектору.

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