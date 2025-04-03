Паски з борошна розмінованих полів: у Харкові проведуть великодній майстер-клас

У Харкові організують великодній майстер-клас із випікання пасок із борошна, змеленого з пшениці, вирощеної на розмінованих полях деокупованої Херсонщини.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

12 квітня в межах проєкту Soul of Soil 2.0 у Харкові відбудеться майстер-клас із випікання пасок. Захід покликаний привернути увагу до проблеми забруднення українських земель вибухонебезпечними предметами.

«На сьогодні 139 тисяч квадратних кілометрів української землі залишаються потенційно замінованими. Дві третини – це родючі поля. Масштаб забруднення загрожує продовольчій безпеці світу. З України зерно експортується у 57 країн світу, зокрема до Глобального Півдня: Сомалі, Ємену, Судану», – йдеться в повідомленні.

Завдяки спільним зусиллям держави, міжнародних партнерів і роботі саперів очищено 35 тисяч квадратних кілометрів території. Зокрема, розміновано 1800 гектарів у Малій Олександрівці та інших звільнених селах Херсонщини й Миколаївщини. Саме на цих полях фермер Олексій Руденко разом із племінниками виростив пшеницю, яку миколаївський виробник перемолов на борошно «Золотий шлях», і тепер з нього українці пектимуть великодні паски у межах проєкту Soul of Soil 2.0.

Майстер-клас із випікання проведе шеф-кухар Олександр Цепковський – експериментатор, який поєднує традиційні та сучасні техніки приготування страв.

На учасників майстер-класу чекає:

приготування запашної паски за харківським рецептом;

історія борошна з розмінованих полів деокупованої Херсонщини;

кулінарні експерименти та секрети від шеф-кухаря;

готова паска – у подарунок.

Долучитися до заходу можуть всі охочі, заповнивши реєстраційну форму за посиланням. Участь для зареєстрованих безоплатна.

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