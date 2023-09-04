Харків

Перший урок пройшов для першокласників на одній зі станцій метрополітену

Автор Геннадій Семенов
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Сьогодні перший у житті шкільний урок пройшов на одній зі станцій метрополітену для 13 першокласників Немишлянського району.

Перший урок пройшов для першокласників на одній зі станцій метрополітену 7
Перший урок пройшов для першокласників на одній зі станцій метрополітену 9

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Перший урок пройшов для першокласників на одній зі станцій метрополітену 11
Перший урок пройшов для першокласників на одній зі станцій метрополітену 13

На заняття учні прибули на шкільному автобусі у супроводі першої вчительки та тьюторів, які будуть супроводжувати та допомагати дітям робити перші кроки шкільного життя.

Перший урок пройшов для першокласників на одній зі станцій метрополітену 15

«Яскравий кабінет, ігри-знайомство з однокласниками та невеличкі подарунки стануть цікавим стартом до Країни Знань!» – зазначили у районній адміністрації.

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