Підпалив автомобіль через відмову власника у продажі: поліція Харкова затримала палія

За фактом умисного пошкодження майна слідчі повідомили фігуранту про підозру.

Йому загрожує до десяти років в’язниці, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

16 січня до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що новий знайомий розбив скло в салоні та підпалив автомобіль. На місці події працювала слідчо-оперативна група підрозділу, яка вилучила речові докази.

Заявник розповів правоохоронцям, що у нього виник конфлікт з чоловіком, який приїхав купити його авто. Відтак потерпілий відмовився продавати новому знайомому транспортний засіб. Після того, як власник пішов, зловмисник розбив скло в автомобілі, підпалив його та втік.

Працівники карного розшуку оперативно встановили 39-річного чоловіка, причетного до скоєння злочину. Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до десяти років.

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