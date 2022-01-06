Пять районов Харькова частично остались без воды

Сегодня, 6 января, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Шевченковском районе по следующим адресам: пр. Людвига Свободы, 53, 53А, ул. Клочковская, 193А, Б, 197Г, ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №3, стояк) до 20:00 06.01.22 г.; ул. Клочковская, 148А (п. №1, стояк) до 20:00 07.01.22 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Московский, 298 (п. №3) до 17:00 06.01.22 г.

Киевский район:

ул. Шекспира, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 07.01.22 г.; б-р Мира, 1 (п. №2) до 20:00 06.01.22 г.

Новобаварский район:

ул. Юрия Паращука, 13 (п. №2) до 17:00 06.01.22 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22В (п. №1, стояк) до 20:00 06.01.22 г.