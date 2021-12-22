В Безлюдовке за деньги Германии отремонтировали амбулаторию

В Безлюдовке открыли амбулаторию, которая будет обслуживать более 7 тысяч сельского населения. Реновация стартовала летом, и за это время ремонтники утеплили фасады, установили двери, окна, провели капитальный ремонт кровли и отремонтировали внутренние помещения.

Светлана Литовченко, глава партнера по внедрению субпроекта

Я можу сказати, що результат навіть перевершив сподівання. Адже коли ми писали цю проектну заявку, ми закладували тільки термомодернізацію і оновлення даху. Грантодавці підійшли комплексно до вирішення цієї проблеми, і повністю ми бачимо оновлену будівлю. Вона набула нового сучасного вигляду

Стоимость строительства — почти 5 миллионов гривен, которые предоставило правительство Германии.

Анна Аладжальян, главный консультант УФСИ

Це результат плідної роботи, якщо не буде тісного партнерства з місцевою владою — не буде партнерства з активом громади і неможливо реалізовувати такі проекти

Николай Кузьминов, Безлюдовский поселковый голова

Завдяки грантовому проекту Безлюдівка отримала оновлену сучасну амбулаторію. Хочу подякувати український Фонду соціальних інвестицій за співпрацю

Также за иностранные средства закуплено медицинское оборудование, быстрые тесты и средства индивидуальной защиты.