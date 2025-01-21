Харків

По Харкову та поліції у Купʼянську росіяни били ударними БпЛА «Молнія»

Автор Геннадій Семенов
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За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова та Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

По Харкову та поліції у Купʼянську росіяни били ударними БпЛА «Молнія» 7

За даними слідства, 21 січня близько 11:05 зафіксовано влучання ворожого ударного безпілотника у Шевченківському районі Харкова. Пошкоджено гараж, авто.

У багатоквартирному будинку, розташованому біля місця обстрілу, вибито вікна.

По Харкову та поліції у Купʼянську росіяни били ударними БпЛА «Молнія» 9
По Харкову та поліції у Купʼянську росіяни били ударними БпЛА «Молнія» 11

Крім того, сьогодні вранці ворог атакував ударними БпЛА місто Купʼянськ. Троє працівників поліції отримали поранення. Пошкоджено службовий автомобіль. Також під удари ворога потрапило цивільне авто. 64-річна жінка та 68-річний чоловік дістали поранення.

По Харкову та поліції у Купʼянську росіяни били ударними БпЛА «Молнія» 13

Встановлено, що для ударів по Харкову та Купʼянську російська армія застосувала ударні БпЛА «Молнія».

Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

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