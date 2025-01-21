По Харкову та поліції у Купʼянську росіяни били ударними БпЛА «Молнія»

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова та Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 21 січня близько 11:05 зафіксовано влучання ворожого ударного безпілотника у Шевченківському районі Харкова. Пошкоджено гараж, авто.

У багатоквартирному будинку, розташованому біля місця обстрілу, вибито вікна.

Крім того, сьогодні вранці ворог атакував ударними БпЛА місто Купʼянськ. Троє працівників поліції отримали поранення. Пошкоджено службовий автомобіль. Також під удари ворога потрапило цивільне авто. 64-річна жінка та 68-річний чоловік дістали поранення.

Встановлено, що для ударів по Харкову та Купʼянську російська армія застосувала ударні БпЛА «Молнія».

Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

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