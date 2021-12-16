Под Харьковом всю ночь искали пенсионерку

Накануне в 21:00 в отделение полиции № 1 Лозовского РПП поступило сообщение от 27-летней жительницы города Первомайский о том, что утром ее 79-летняя бабушка ушла из дома и не вернулась. Женщина описала свою пожилую родственницу и сообщила, что та страдает частичной потерей памяти и подобные случаи уже имели место. Документов, денег и мобильного телефона у пенсионерки при себе не было.

На поиск пропавшей женщины был ориентирован весь личный состав и близлежащие отделы полиции, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

После того, как в соцсетях появилось фото пропавшей женщины и информация о том, что ее видели в электричке «Лихачово-Харьков», правоохранители опрашивали людей, проверяли железнодорожные вокзалы и станции, но на какой станции она вышла установить не удалось.

Утром 16 декабря в отделение полиции поступило сообщение от водителя, который на трассе видел пожилую женщину, направлявшуюся в сторону Лозовой. На место немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции и обнаружила разыскиваемую. Пенсионерку передали родственникам, с женщиной все в порядке.