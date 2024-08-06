Подробиці ракетного удару по Харкову: відомо про п’ятьох постраждалих

6 серпня близько 10:00 окупанти вдарили ракетою Іскандер по Шевченківському району Харкова.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ракета влучила по території житлової забудови. Внаслідок удару пошкоджена будівля однієї із поліклінік, десятки багатоповерхівок та автомобілів.
Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші – амбулаторно, зазначає Синєгубов.
На місці працюють правоохоронці.
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