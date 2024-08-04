Подвійне вбивство під Харковом: поліція з’ясовує обставини

Вночі 4 серпня в селищі Пісочин Харківського району сталося подвійне вбивство. Поліція відкрила кримінальне провадження, особи загиблих встановлено.

Про вбивство повідомили в місцевому Телеграм-каналі.

«Цієї ночі близько опівночі в гаражному кооперативі біля школи «Мобіль» сталася НП із вогнепалом. За підсумком: два трупи чоловіків. Деталі з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУНП Харківської області, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ. Всі обставини події з’ясовуються. Особи чоловіків встановлені.

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