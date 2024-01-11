Подвійний ракетний удар по готелю у Харкові: розповіді постояльців та мешканців сусідніх будинків

Розгублені люди, скривавлені постраждалі, пожежа та гігантська вирва – так виглядало місце чергового ракетного обстрілу в Харкові вночі. Рашисти вдарили двома ракетами С-300 по території готелю в Київському районі. Будівля частково зруйнована. Пошкоджено автомобілі, підприємства та житлові будинки поряд. Постраждали 13 цивільних. Серед них громадянка Туреччини та громадянин Грузії, обидва є журналістами турецького медіа. Зранку на місці триває розбирання завалів, слідчі продовжують огляд місць влучань російських ракет.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС України у Харківській області

Безпосередньо одна з ракет влучила в двох метрах від готелю, зруйнована фасадна частина, вікна, внутрішні перегородки. Інша ракета поцілила в другий корпус цього ж готелю. Було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 рятувальників. Прибувши на місце ми в першу чергу з працівниками поліції евакуювали відвідувачів, постояльців та персонал. Двох поранених було врятовано і 19 людей евакуювали.

Олена Баранник, нач. відділу комунікації ГУНП у Харківській обл.

Сьогодні під час додаткового огляду вибухотехніки знайшли уламки та вже можна говорити, що це були ракети С-300. Буде проведено експертизу і тоді вже можна буде упевнитися в остаточному варіанті цієї версії.

Мешканка одного з будинків поряд, Наталя, була вдома з родиною. Обійшлося без травм. Виїжджати жінка нікуди не збирається, наскільки критично пошкоджено будинок – поки не розуміє.

Наталя

Первый удар был тише, видимо, дальше. А второй очень сильно, мы перепугались все. Жалко дом. Я так понимаю, криша повреждена, в кухне там висит потолок. Ну и стекла, окна.

Автівка родини, яка була припаркована біля готелю, згоріла. Сергій приїхав до Харкова у відрядження. Чоловік оглядає на стоянці те, що залишилося від його транспорту. В момент удару він знаходився на третьому поверсі, в своєму номері.

Сергій

Двері повилітали, крики були у коридорі. Піднявся, вибіг, почав питати, чи є поранені.

Мешканцю ще одного будинку неподалік пощастило більше – вікна на місці, пошкоджені тільки ворота гаража.

Андрій

Дитина днів десять вже спить у підвалі, тому перелякалася не так сильно, як могло б бути.

Відправляти дитину на ніч у підвал Андрій вирішив із посиленням обстрілів Харкова, перед Новим роком. Каже, ризики стали завеликі. Але виїжджати з міста родина поки не планує – тільки влітку повернулися.





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