Подвійний ракетний удар по трамвайному депо у Харкові: окупанти знову атакували Салтівку

Дві ракети С-300 запустили росіяни по Харкову в ніч проти 20 грудня. Обидві розірвалися на Салтівці – районі, який є одним з найбільш постраждалих внаслідок вторгнення окупантів.

Тетяна Бондарева

В час ночи было очень весело. Было так громко, а подумала, что у нас во дворе. Пооткрывали на всякий случай окна-двери. А утром пришли проверить гаражи. Все в порядке почти. Все хорошо, живем дальше.





Спочатку був яскравий спалах, розповідає донька Тетяни, яка ще не встигла заснути. А вже потім пролунав потужний вибух.

Аліна Бондарева

Видела вспышку и потом стало громко, пооткрывались штори. И все. Как-то не сильно страшно, просто громко очень было. И потом быстренько оделись после этого, на всякий случай, и все.

Влучили по території Салтівського трамвайного депо, по відкритій місцевості. На місці лишилися вирви діаметром дев’ять метрів та глибиною близько трьох з половиною.

Олена Баранник, нач. відділу комунікації ГУНП у Харківській обл.

Влучили рашисти в об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджений транспорт, пошкоджені будівлі, розліт від вибуху був такий, що ще поряд з житловими будинками пошкоджено декілька автомобілів. На місці працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки, які збирали речові докази, а саме уламки від снарядів.

Уламки відлетіли у вже побиту минулоріч техніку та будівлю. Підприємство не працює від початку вторгнення та зазнало величезних збитків під час масованих обстрілів минулої весни.





Владислав Приймак, директор Салтівського трамвайного депо

Збитки рахуються сотнями мільйонів, точно зараз неможливо сказати. Приблизно, за попереднім підрахунком, це понад 300 млн грн.

Тут зберігаються трамваї, тролейбуси та автобуси, які звезли з інших транспортних депо для зберігання та, частково, списання. Транспортних засобів, які б перевозили пасажирів, тут немає. Як немає і працівників вночі.





Владислав Приймак, директор Салтівського трамвайного депо

Ця техніка виведена з експлуатації, вночі на підприємстві люди не перебувають в цілях безпеки, тому люди не постраждали. Техніка зазнала ушкоджень, але вона вже не була в експлуатації.

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування.





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