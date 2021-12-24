Поджег жену: житель Харьковщины проведет за решеткой 10 лет

В Харьковской области суд вынес приговор 51-летнему мужчине, которого признали виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2020 года пьяный мужчина, находясь вместе со своей женой в их доме в городе Первомайском, упрекнул ее в том, что она злоупотребляет алкогольными напитками. В результате между супругами возникла ссора.

«После того, как мужчина выпил еще водки, он пошел в гараж, откуда принес бутылку со смесью бензина и масла и облил ею жену, сидевшую на диване в комнате дома. Женщина пыталась сбежать из комнаты, однако не успела. Муж бросил на диван зажженную спичку, и пламя мгновенно перекинулось на нее», — рассказали в прокуратуре.

Женщину нашла дочь, которой позвонили по телефону соседи, увидев дым из дома.

Пострадавшая была доставлена ​​в больницу с 30% ожогами поверхности тела, где спустя сутки скончалась.

Обвиняемый объяснил, что после поджога он уснул и больше ничего не помнит. Мужчина своей вины не признал.

Первомайский районный суд Харьковской области своим приговором признал мужчину виновным в убийстве жены и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.