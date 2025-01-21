Харків

Поліція документує наслідки обстрілів Харкова та області (фото)

Автор Геннадій Семенов
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21 січня близько 11:30 ворожий БпЛА упав на відкриту ділянку в районі щільної забудови.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок вибуху безпілотника пошкоджені вікна житлових будинків, гаражі, електродроти, цивільні автомобілі.
Ще один БпЛА пошкодив приватний будинок у селищі Білий Колодязь Чугуївського району. 87-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.  

За адресами працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки.
За фактами воєнних злочинів слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. 

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