Поліція документує наслідки обстрілів Харкова та області (фото)

21 січня близько 11:30 ворожий БпЛА упав на відкриту ділянку в районі щільної забудови.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Внаслідок вибуху безпілотника пошкоджені вікна житлових будинків, гаражі, електродроти, цивільні автомобілі.
Ще один БпЛА пошкодив приватний будинок у селищі Білий Колодязь Чугуївського району. 87-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
За адресами працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки.
За фактами воєнних злочинів слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”