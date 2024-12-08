Харків

Поліція Харківщини евакуювала вісьмох цивільних із Куп’янського району

Автор Галина Шподарева
12 0
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Напередодні, 7 грудня, працівники Куп’янського районного відділу поліції евакуювали вісьмох громадян із Куп’янської та Курилівської громад Харківщини, які потерпають від обстрілів. Серед евакуйованих – двоє чоловіків, четверо жінок та двоє дітей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліція Харківщини евакуювала вісьмох цивільних із Куп’янського району 7

Поліцейські доставили громадян службовими автомобілями до місця зустрічі з волонтерами, які забезпечили евакуйованих тимчасовим житлом та надали речі першої потреби.

Громадянам, які планують евакуацію із зон активних обстрілів, рекомендується звертатися:

  • на «гарячу лінію» з питань евакуації 0-800-33-92-91;
  • до поліції за телефоном 102;
  • або в найближчі відділення поліції.
  • Поліція Харківщини евакуювала вісьмох цивільних із Куп’янського району 9
  • Поліція Харківщини евакуювала вісьмох цивільних із Куп’янського району 11

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”

Вам може бути цікаво
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Ми використовуємо cookies! Добре Читати більше