Поліція Харківщини евакуювала вісьмох цивільних із Куп’янського району

Напередодні, 7 грудня, працівники Куп’янського районного відділу поліції евакуювали вісьмох громадян із Куп’янської та Курилівської громад Харківщини, які потерпають від обстрілів. Серед евакуйованих – двоє чоловіків, четверо жінок та двоє дітей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські доставили громадян службовими автомобілями до місця зустрічі з волонтерами, які забезпечили евакуйованих тимчасовим житлом та надали речі першої потреби.

Громадянам, які планують евакуацію із зон активних обстрілів, рекомендується звертатися:

на «гарячу лінію» з питань евакуації 0-800-33-92-91;

до поліції за телефоном 102;

або в найближчі відділення поліції.





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