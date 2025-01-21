Патрульні Харкова притягнули до відповідальності зухвалих порушників ПДР

Завдяки відео в мережі інтернет, на яких водії порушують ПДР, поліція розшукує порушників ПДР та складає на них відповідні адміністративні матеріали.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Днями інспектори розшукали водія автомобіля Mercedes Benz, який на дорозі з двостороннім рухом, які мають по дві смуги руху у кожному напрямку, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху. На громадянина поліцейські склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.

Також патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водіїв автомобілів Daewoo та Ford, які проїхали на заборонний червоний сигнал світлофора.

В обох випадках на кермувальників склали адміністративні постанови за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.

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