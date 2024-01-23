Поліція показала наслідки ракетного обстрілу Харківщини

Близько 4 ранку 23 січня окупанти завдали трьох ракетних ударів по цивільним об’єктам у Харкові, дві ракети влучили по цивільному об’єкту в Балаклея. Є потерпілі.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

О 7:15 ворог завдав повторних ударів по тим же локаціям в місті Харкові, де на той час працювали працівники ДСНС та поліції.

«Є поранені та загиблі цивільні, поранені працівники поліції, які здійснювали розбір завалів. Точні дані по потерпілим будуть надані пізніше. Бережіть себе. Ворог може завдавати повторні удари по одним і тим самим локаціям», – написав Тимошко.













Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”