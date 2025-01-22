Поліція встановлює свідків ДТП у Харкові: Porsche наїхав на пішохода

23 грудня 2024 близько 19:20 на проспекті Незалежності, 5, на пішохідному переході відбувся наїзд автомобілем Porsche Macan GTS на 48-річного пішохода.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
За даним фактом триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном 093-87-57-388 або до кабінету № 9 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області до слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Романа Шапірко.
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