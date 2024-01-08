Помер у лікарні один з постраждалих під час ракетного удару по Харкову 2 січня

Сьогодні вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня. 56-річний чоловік тривалий час перебував у важкому стані.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними Харківської обласної прокуратури, станом на 8 січня кількість загиблих зросла до трьох, 61 людина зазнала поранень.

Нагадаємо, вранці 2 січня росіяни вдарили по центру Харкова ракетами «Іскандер»: пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, цивільну інфраструктуру та автомобілі. На місці загинула 91-річна жінка, 62 людини зазнали травм. Серед поранених – шестеро дітей від 6 до 13 років.

Одна з поранених – 84-річна жінка – померла у лікарні 4 січня.

📸 Фото: Дмитро Гайдук

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”