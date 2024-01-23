Попередньо встановлено тип ракет, якими окупанти били по Харкову

23 січня близько 4:00 та 7:20 окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харків. Попередньо, ракетами Х-22.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів дві жінки загинули, мінімум 13 людей отримали поранення. Дані оновлюються. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Оновлено о 8:55. Кількість поранених у Харкові зросла до 28, повіомили в ОВА.





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