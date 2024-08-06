Пошкоджені гуртожиток, поліклініка, 25 автомобілів: прокуратура показала наслідки обстрілу Харкова

Сьогодні, 6 серпня, близько 9:55 збройні сили рф вдарили по Шевченківському району Харкова. Зафіксовано влучання у район житлової забудови.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Попередньо, постраждали восьмеро цивільних. 69-річна і 36-річна жінки, а також восьмимісячний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Ще четверо жінок віком 50, 44, 70, 30 років та 35-річний чоловік отримали поранення, наразі їм надається медична допомога.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру – будівлю поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі. У житлових багатоповерхівках вибито вікна. Також пошкоджень зазнали понад 25 автомобілів.

За попередніми даними, для удару по місту ворог застосував «Іскандер».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).









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