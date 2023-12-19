Посварилася з батьками та убігла з дому

17 грудня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 12-річної дівчини у Немишлянському районі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

За словами заявниці, донька після сварки пішла з дому та не повернулася. Жінка сама розпочала пошуки, але спроби виявилися марними.

Поліцейські Харківського РУП № 2 перевірили прилеглу територію біля місця проживання зниклої та опитали громадян. Один зі свідків повідомив, що бачив схожу дівчину в під’їзді одного з будинків.

За вказаною адресою правоохоронці виявили розшукувану.

Дівчина пояснила, що причиною втечі з дому стали сварки з батьками. Поки тривали пошуки, вона знаходилася у знайомих.

Розшукувану поліцейські повернули додому. Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”