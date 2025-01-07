Потепління до +6, південний вітер: погода у Харкові 7 січня

Сьогодні, 7 січня, у Харкові буде хмарно. Після нічних опадів впевнений денний плюс спричинить майже весняну погоду. Повітря прогріється до +6 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Харкові 7 січня

У вівторок, 7 січня, після нічного снігопаду у Харкові вдень – без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура повітря вночі близько 0 °C, вдень +4…+6 °C.

Погода на Харківщині 7 січня

У Харківській області сьогодні буде хмарно. Нічна негода – мокрий сніг із переходом у дощ – має припинитися до ранку. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вдень без істотних опадів.

Вітер південний, 7-14 м/с.

Температура повітря вдень вночі -2…+3 °C, вдень +2…+7 °C.

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