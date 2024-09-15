Пожежа у 12-поверхівці у Харкові ліквідована, рятувальники розбирають завали

У Харкові о 22:00 ліквідували пожежу у 12-поверхівці, яка виникла внаслідок авіаудару вдень 15 вересня. Загинула одна людина, роботи з розбору завалів тривають.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За даними поліції Харківщини, кількість постраждалих зросла до 43 людей, серед яких четверо дітей – одного, чотирьох, 12, 13 років. В результаті обстрілу загинула цивільна жінка, мешканка будинку. Її тіло виявили на 9 поверсі під час пошукових робіт.

Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що удари завдані бомбою ФАБ-250 з УМПБ, яка була запущена з Бєлгорода.

«Одна з авіабомб влучила в районі десятого поверху багатоповерхового будинку по вулиці Велозаводській. Це спальний район міста, де мешкають лише мирні мешканці, жодних об’єктів ЗСУ немає. Триває ліквідація наслідків. Люди продовжують звертатися, однак уже звернення йдуть з діагнозом гостра реакція на стрес. Троє громадян в тяжкому стані», – розповів Володимир Тимошко.

Поруч із місцем влучання розгорнуто роботу штабу Національної поліції. Тут громадяни, які розшукують рідних, можуть здати зразки ДНК для ідентифікації тіл, які можуть бути знайдені на місці трагедії. До слідчих надійшло 75 заяв від громадян про пошкодження майна та автомобілів, а також про безвісти зниклу жінку. Слідчі працюватимуть до ранку. Всі, хто втратив зв’язок з рідними, можуть звернутися до поліції.

Задля запобігання мародерству поліція здійснюватиме чергування біля пошкоджених будинків.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, відкрито кримінальне провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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