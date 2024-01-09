Пожежа в Холодногірському районі Харкова: подробиці від ДСНС

9 січня о 14:10 на вулиці Барикадній у Харкові у дворі приватного будинку горіла господарча споруда на площі 80 кв. метрів. На місце події було направлено два відділення рятувальників 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Під час пожежі врятована 85-річна жінка: з опіками нижньої правої кінцівки бригадою екстреної медичної допомоги вона була госпіталізована до лікарні.

Локалізація пожежі відбулась о 15:18. Триває ліквідація. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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