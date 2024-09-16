Правоохоронці встановили особу жінки, яка загинула внаслідок обстрілу Харкова

15 вересня під час розбирання завалів у пошкодженій російською авіабомбою 12-поверхівці було знайдено тіло. Особу загиблої сьогодні вдалося ідентифікувати.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Рятувальники деблокували на 9-му поверсі будинку тіло загиблої особи. Ідентифікація наразі неможлива: тіло майже повністю згоріло. Буде призначена ДНК-експертиза. Ймовірно, це 94-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою після влучання російської авіабомби у будинок», – йшлося в повідомленні.

16 вересня завдяки проведеному ДНК-дослідженню підтверджено, що загибла особа – це 94-річна жінка.





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