Пряме влучання «шахеда» в будинок у Харкові: поліція встановлює особи загиблих за допомогою ДНК

Увечері 3 квітня російський безпілотник влучив безпосередньо у квартиру житлового будинку у Новобаварському районі Харкова, повністю знищивши два поверхи. Унаслідок атаки загинули четверо людей, ще 35 постраждали, зокрема троє дітей.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Унаслідок удару загинули люди, їхні тіла були знайдені під завалами. У двох зруйнованих квартирах мешкали дві родини.

«Чоловіка з четвертого фото звати Роман – він впевнений, що втратив друга, який мешкав на першому поверсі, жив там разом із матір’ю-пенсіонеркою. Цієї ночі вона була в іншому місці та не постраждала. Та впізнати тіла неможливо – матір вже дала зразки свого ДНК, будемо працювати», – написав Болвінов.

У квартирі на другому поверсі мешкала сім’я з дитиною.

«Щоб підтвердити їхні особи, ми вже вивели ДНК-профілі загиблих, знайшли їх родичів, сьогодні будемо відбирати зразки ДНК та проводити ідентифікацію», – розповіли в поліції.

За попередніми даними, влучання сталося саме у другий поверх будівлі. Поруч з одним із тіл було виявлено двигун безпілотника.

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