Продавчиня ювелірного магазину у Харкові отримала строк за крадіжки коштовних прикрас

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Шевченківської окружної прокуратури Харкова суд визнав винною 42-річну жінку в привласненні майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 роки, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що продавець-консультант одного з ювелірних магазинів, розташованих у Шевченківському районі Харкова, вирішила самостійно організувати собі «надбавку» до зарплатні. У період з лютого 2022 року по серпень 2024 року жінка привласнювала ювелірні прикраси, які знаходились у виставковому залі й були призначені для продажу.

Усього жінка вчинила 24 епізоди злочинів та встигла збагатитись на понад 2,2 млн гривень.

Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою вину. Після оголошення вироку жінку взято під варту в залі суду.

Обвинувальний вирок виніс Шевченківський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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