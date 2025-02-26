Прокурори зафіксували наслідки нічного удару по Харкову

За даними слідства, вночі 26 лютого війська рф масовано атакували Харків ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Близько 00:10 БпЛА поцілив у проїжджу частину у центрі міста. Пошкоджено скління багатоквартирних будинків, театру, торгівельних павільйонів, кафе. Люди поранень не зазнали.

Вже орієнтовно о 00:30 безпілотник влучив у квартиру на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку у Київському районі Харкова внаслідок чого спалахнула пожежа. У помешканні нікого не було. Троє мешканок отримали гостру реакцію на стрес.

Також у Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території ресторану. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Шевченківської та Київської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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