Протягом доби обстрілів зазнали Харків та 5 районів області

Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок артилерійського обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджено дві господарчі споруди, паркан та сарай, сталася пожежа.

У селі Басове Богодухівського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

У селах Кіндрашівка та Глушківка Куп’янського району через обстріли горіла суха трава в полі.

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