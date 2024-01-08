Протягом години у Харкові на пожежах врятовано 4 людей

8 січня завдяки оперативним і професійним діям вогнеборців на 2-х пожежах вдалось врятувати четверо людей.

Серед врятованих двоє дітей, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Повідомлення про першу пожежу на номер «101» надійшло о 15:34.

Вона виникла у житловій п’ятиповерхівці на проспекті Героїв Харкова.

У квартирі на четвертому поверсі горіли домашні речі на площі 20 кв.м. В ній рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини відшукали та вивели на свіже повітря господарку.

Також, зважаючи на щільну задимленість всієї сходової клітини, вогнеборці евакуювали з небезпечної зони ще 3-х мешканців будинку.

Приблизно за пів години (о 16:01) сталась друга пожежа. Цього разу на вулиці Ініціативній.

Також у квартирі на четвертому поверсі житлового 5-типоверхового будинку.

Там горіли домашні речі на площі 10 кв.м.

Людей всередині неї не було, проте у сусідній оселі, в яку проник дим, перебувала 65-річна жінка і 2-є дітей (дівчинка 2013-го та хлопчик 2010-го років народження).

Їх негайно винесли назовні рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини, врятувавши життя.

Ліквідація першої пожежі відбулась о 17:00, другої – о 17:32. Причини їх виникнення з’ясовуються.

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