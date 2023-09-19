Ракетні удари по Харкову та обстріли прикордоння: ситуація на Харківщині за добу

О 23:10 окупанти завдали три удари у Холодногірському районі Харкова. Тип ракет встановлюється. Внаслідок обстрілу виникла пожежа нежитлової будівлі.

Без постраждалих, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби по області авіаційних ударів зазнали Берестове Куп’янського району, Копанки та Шийківка Ізюмського району.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 16 населених пунктів області, зокрема Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка.

О 10.30 у Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приміщення дитячого садка, паркан, дитячий майданчик, електромережі. Без потерпілих.

О 19:00 у Вовчанську на території лісового господарства внаслідок обстрілу окупантів горіла підстилка на площі 300 кв. м.

Протягом доби постраждалих внаслідок збройної агресії рф не зафіксовано.

Вибухотехніки ДСНС за добу обстежили 4,7 га території області та знешкодили 92 вибухонебезпечні предмети. До робіт залучали 31 піротехнічний розрахунок ДСНС – 157 осіб та 63 одиниці техніки.

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