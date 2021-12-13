Деньги ушли на другие объекты. Почему реконструкцию Веснина отложили?

Ремонт улицы Веснина на участке от улицы Алчевских до Пушкинской должен был стать началом капитальной реконструкции развязки вокруг станции метро «Киевская», которую в мэрии обещали начать. Уже был представлен проект, который предусматривал перенаправление части потока из центра города через эстакаду и построенную альтернативную дорогу на Салтовку. Таким образом, должны были разгрузить перекресток на «Киевской». Но неожиданно тендер на 127 миллионов гривен отменили. В мэрии уверяют, что решение временное.

Евгений Водовозов, вице-мэр по вопросам инфрастуктуры

Мы понимали, что мы в этом году мы деньги не потратим, деньги были переброшены на другие объекты, которые были уже в процессе строительства, поэтому департамент был должен быть отменить торги. Это просто переход на следующий год.

Представители Харьковского антикоррупционного центра, которые проанализировали все тендеры по этому проекту, говорят: по всей вероятности, в мэрии не удовлетворились победителем. Ведь на этом участке торги выиграла фирма ООО «Хозхимсервис», принадлежащая выходцам из Донецкого региона, связанным с пророссийскими силами, а сама фирма получала нарекания от Антимонопольного комитета за тендерные заговоры. Она победила выигравшую на других участках турецкую фирму «Блэк Си Консорциум», которую также связывают с бизнесменом Александром Ярославским.

При этом харьковские антикоррупционеры говорят, что недоразумение в торгах может сыграть на руку общественности, которая требует не убирать трамвай с улицы Веснина. Ведь проект предусматривает только один путь и реверсное движение.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

Сподіваюсь, що там «правильний» переможець в лапках — «неправильний» в лапках, ми зможемо до наступного року переглянути й зробити реконструкцію Веснина, й самого вузла так, щоб зберегти трамвай, та покращити трафік автомобілів.

Кроме этого, говорит Дмитрий Булах, отсрочка реконструкции дает шанс, что общественные слушания и обсуждения проекта в профессиональной сфере все же пройдут, и решения не будут приниматься единолично властями, как это было с другими противоречивыми проектами в Харькове.