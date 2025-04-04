Рятувальники показали наслідки масованого удару «шахедів» по Харкову та ліквідацію пожеж

Увечері 3 квітня росіяни здійснили масований обстріл ударними безпілотниками по Новобаварському району Харкова. Влучання були по житловій забудові та адміністративній будівлі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Сталося чотири осередки займання. Загальна площа пожежі понад 600 кв. м. Горіли частково зруйновані двоповерховий житловий будинок, надвірні забудови, а також пошкоджені адміністративна будівля, квартири у двох п’ятиповерхівках та автомобілі.

З-під завалів рятувальники вилучили три обгорілі тіла загиблих. Триває ліквідація пожеж та розбір завалів, під якими ще можуть бути загиблі люди.

За даними мерії, станом на ранок кількість загиблих збільшилася до чотирьох людей, постраждалих вже 35.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби. Психологи надають допомогу постраждалим. Задіяні кінологічний та піротехнічний розрахунки ДСНС. Розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради для надання допомоги мешканцям будинку.

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