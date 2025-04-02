Росіяни атакують Харків безпілотниками: у місті пролунало щонайменше 14 вибухів (оновлено)

Увечері 2 квітня близько 21:45 окупанти завдали ударів по Харкову безпілотниками «шахед». Протягом наступних 40 хвилин було чути щонайменше 14 вибухів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Попередньо удар було здійснено по приватному сектору Київського району. Інформація потребує уточнення. Ще група ударних безпілотників прямує на Харків. Будьте обережні», – написав очільник міста.

Як повідомив Терехов, за 40 хвилин ворог завдав 14 ударів по Харкову.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, зафіксована низка ударів у Київському районі Харкова. Також є влучання у передмісті: внаслідок удару ворожого БпЛА по Дергачах постраждала одна людина.

Оновлено о 22:52. «Влучання ворожого «шахеда» прийшлося по території приватного будинку. Наразі постраждалому надається медична допомога. На місці події працюють оперативні служби», – написав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Пораненому жителю Дергачів 57 років. У чоловіка травми спини, верхніх кінцівок та правого стегна. Рятувальники ДСНС і медики швидкої надали йому необхідну допомогу. Постраждалого доправили до лікарні, загрози його життю немає.

Оновлено о 22:53. За даними ОВА, у Київському районі Харкова зафіксовані влучання БпЛА «шахед». Є загоряння на місці ударів. Попередньо, без постраждалих.

Оновлено о 22:58. Також у Черкаській Лозовій внаслідок удару безпілотника спалахнула пожежа. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Оновлено о 23:27. Як розповів Ігор Терехов, 14 ударів ворожих безпілотників прийшлися по пʼятьох локаціях у Київському районі. Інформація про постраждалих не надходила. Є невеличкі пошкодження житлового фонду та транспортної інфраструктури.

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