Семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову та передмістю, а також по Харківському, Куп’янському та Богодухівському районах області. Зруйновані будинки, пошкоджено транспорт, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нічний обстріл Харкова, Дергачів та Черкаська Лозової

23:40 у Харкові дрон влучив у в сходи підземного пішохідного переходу.

23:06 – влучання в землю БпЛА на територію приватного домоволодіння, пошкоджено вікна у будинку.

23:03 – внаслідок дронового удару горіла трава на злітній смузі на площі 2 га.

22:36 – після обстрілу виявлено уламки БпЛА типу «шахед», без загоряння. Пошкоджено шість приватних будинків.

22:31 – внаслідок влучання БпЛА горіло дерево, пошкоджено приватний будинок.

22:38, місто Дергачі, Харківський район: пошкоджено приватний будинок. Постраждала 57-річний чоловік.

22:34, село Черкаська Лозова, Харківський район: внаслідок обстрілу горіли залишки БпЛА на площі 3 кв. м.

Обстріли Харківщини 2 квітня

16:11, Харків: влучання дрона в житловий 16-поверховий будинок. Пошкоджено фасад будинку на восьмому поверсі, шість автомобілів біля будинку, стіна, фасади та скління ще трьох будинків. Постраждали п’ятеро людей, зокрема 10-річна дитина.

19:00, село Андріївка, Куп’янський район: внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль ВАЗ, дев’ять приватних будинків, місцевий будинок культури по вулиці Центральній. Постраждав 59-річний чоловік.

16:07, село Андріївка, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2 га.

15:28, село Садовод, Куп’янський район: внаслідок обстрілу пошкоджено скління будинку, гараж та господарчу споруду.

10:51, село Олександрівка, Богодухівський район: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

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