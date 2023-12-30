Серед постраждалих – дитина та іноземний журналіст: правоохоронці про обстріл Харкова

Ввечері 30 грудня близько 19:00 окупанти завдали шість ударів по Харкову. Серед постраждалих є дитина та іноземний громадянин, журналіст.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За даними прокуратури, російські військові з території Бєлгородської області здійснили ракетний удар по центральній частині Харкова ракетами типу С-300.

«Внаслідок цього було пошкоджено будівлю готельного комплексу Kharkiv Palace, він був частково зруйнований. Також одна з ракет влучила в житловий будинок по вулиці Гіршмана. Внаслідок цього ракетного удару постраждало 7 цивільних осіб, одна з яких – неповнолітня дитина, а також іноземний громадянин, журналіст», – повідомив Фільчаков.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, кількість постраждалих вже зросла до 16.

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