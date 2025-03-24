Серія крадіжок у Немишлянському районі Харкова: злодія затримано

У Харкові виявили серійного крадія.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Працівники відділу поліції № 2 ХРУП № 2 встановили причетність чоловіка до 16 епізодів крадіжок, а також до незаконного привласнення банківської картки.

Фігурант неодноразово проникав до приміщень та приватних домоволодінь, викрадаючи цінне майно.

Слідство з’ясувало, що 40-річний чоловік раніше був судимий за аналогічні злочини, мав не зняту та не погашену судимість.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства) Кримінального кодексу України.

Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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