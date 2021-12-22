Сессия горсовета: депутаты не поддержали предложение об установке памятника Кернесу

Установка памятника Геннадию Кернесу. Внести такой вопрос в повестку дня предложил депутат Анатолий Родзинский. Макет памятника Кернеса, сидящего на скамейке в парке Горького, он накануне презентовал публично.

Анатолий Родзинский, депутат горсовета

Я считаю, что нужно перевернуть эту страницу, нельзя воевать или критиковать мертвых, нужно помнить только лучшее и заниматься борьбой со всеми другими вопросами — с разворовыванием бюджета, с раздачей земли. Потому мало кто будет спорить, что Геннадий Кернес был яркой неординарной личностью, на сегодня на смену в этой каденции пришла ординарная серость.

Но предложение Родзинского не поддержали даже депутаты Блока Кернеса и председатель. Хотя в социальных сетях памятник, представленный в парке Горького, активно обговаривается, а жителям города он понравился.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Давайте не поддаваться на провокации господина Родзинского

Так что предложение Родзинского так и не поставили на голосование.